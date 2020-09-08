Белорусская оппозиционерка Колесникова задержана на границе

Белорусская оппозиционерка Колесникова задержана на границе
Стало известно о задержании трех белорусских оппозиционеров. Фото: pixabay.com

На белорусской границе задержали члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Вместе с другими оппозиционерами она могла направляться в сторону Украины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гопогранкомитет Белоруссии, Колесникова, а также еще два представителя координационного совета оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков оформились в пункте пропуска и направились в сторону Украины.

Белорусские СМИ при этом утверждают, что Колесникова была задержана, а двое других смогли бежать.

В Координационном совете оппозиции заявили, что местонахождение трех членов им неизвестно. Там, впрочем, заметили: Мария Колесникова не собиралась добровольно покидать Белоруссию.

Позже стало известно о том, что Кравцова и Родненкова все-таки задержали на территории Украины.

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