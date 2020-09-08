У Пресненского суда, где находится Ефремов, столпились женщины с барабанами и шаман

У Пресненского суда, где находится Ефремов, столпились женщины с барабанами и шаман
Михаил Ефремов. Фото: instagram.com/efremovmofficia

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы оглашает приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемого в ДТП, в результате которого погиб человек. К назначенному месту пришла толпа людей.

Люди собрались у здания суда, где проходит очередное заседание по делу Ефремова, ставшего участником смертельной аварии на Садовом кольце. Пришли как сторонники, так и противники актера.

На кадрах прямой трансляции на YouTube видно, что к зданию пришел шаман и женщины с барабанами. Последние рассказали, что хотят поддержать журналистов.

Шаман. Фото: youtube.com

В комментариях пользователи осуждают людей, которые устраивают шоу у здания суда. В Сети пользователи также разделились на два лагеря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что артиста признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения».

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