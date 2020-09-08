Германия считает возможную остановку «Северного потока – 2» ошибкой

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В Германии прокомментировали возможную остановку «Северного потока – 2» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его словам, остановка «Северного потока – 2» грозит прекращением энергетического сотрудничества Германии и России, передает РИА Новости. Такие изменения, по мнению Эрнста, станут большой ошибкой.

Он отметил также, что отказ от строительства газопровода испортит репутацию правительства ФРГ. Кроме того, оператор проекта может запросить компенсацию ущерба.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии отклонил запрос RT на получение более полной информации об инциденте с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

В конце лета ему стало плохо, когда он находился на борту самолета Томск – Москва. Оппозиционера госпитализировали в Омске, а позже его перевели в берлинскую клинику. Западные врачи настаивают на том, что Навального отравили, российские врачи эту версию не подтверждают.