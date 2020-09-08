В Бундесвере отказались раскрывать подробности об отравлении Навального

Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии отклонил запрос RT на получение более полной информации об инциденте с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Лаборатория именно этого ведомства обнаружила в организме пациента «Новичок». По словам представителя немецкого правительства, немецкая сторона считает непозволительным передачу информации об исследованиях по делу Навального по просьбе российских властей.

Кроме того, организация не разрешила проводить съемки и запись разговоров с кем-либо из сотрудников.

Напоминаем, что самочувствие оппозиционера ухудшилось на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Сейчас Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алексей Навальный вышел из комы, его состояние улучшилось.