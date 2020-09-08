Gazeta.SPb.ru рассказывает о плюсах учебы в школах во вторую смену

Поспать подольше и не опоздать на первый урок: Gazeta.SPb.ru рассказывает, чем хороша учеба в школе во вторую смену, и напоминает, что по этому поводу говорится в нормативно-правовых документах.

Из-за пандемии Covid-19 петербургские школы перешли на новый режим работы со смещенным графиком обучения. То есть ребята стали приходить на уроки в разное время со значительным перерывом. Это нужно для того, чтобы дети ввиду сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции поменьше друг с другом контактировали. Таким образом, учебный процесс несколько растянулся, а у кого-то, возможно, стал ближе ко второй смене.

Благодаря такому формату обучения у детей, которым трудно вставать по утрам, есть возможность выспаться. К тому же на свежую голову и с новыми силами проще делать домашние задания. А если правильно организовать день, то перед школой можно успеть сходить на дополнительные занятия в кружках и секциях и не опоздать на первый урок. Более того, вторая смена дисциплинирует, ведь родители к этому времени давно на работе, а значит провожать до учебного заведения некому. Поэтому стоит заранее подготовить портфель, форму и вспомнить, например, правила безопасного перехода проезжей части.

Как было раньше и что говорит закон

В Советском Союзе двухсменка была обычным явлением. Во второй половине дня учились многие дети. А кто-то даже на протяжении всех школьных лет. В 90-е годы некоторые учебные заведения продолжили придерживаться такого формата. Отношение к нему у детей и у родителей было и остается разным.

Среди тех, кто учился во вторую смену, есть и знаменитости. Актриса Анастасия Макеева, например, ходила таким образом в школу всего пару лет, но даже они, по ее словам, были тяжелыми. Уроки начинались в 12:30, а заканчивались около пяти вечера. Оставшееся время уходило на домашние задания, и его совсем не оставалось для того, чтобы погулять.

А вот у телеведущей Екатерины Одинцовой воспоминания об учебе в школе во вторую смену совсем другие, ведь по ее словам, можно было выспаться и не торопясь сделать «домашку», а перед этим вечером — сидеть и читать любимые книжки.

Певице Марте Кот вторая смена не нравилась, особенно в старших классах. Девушка, по ее рассказам, полдня могла продумывать образ, чтобы проявить свою индивидуальность, но в школе этого не ценили и могли заставить пойти смыть макияж, над которым Марта долго корпела.

Отметим, что федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» вопросы обучения по сменам не регулирует. Правила на этот счет содержатся в СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. Согласно одному из пунктов этого документа, уроки в школах могут быть организованы максимум в две смены и должны начинаться не ранее 8 часов утра. При этом заниматься во вторую смену не могут ребята 1, 5, 9 и 11 классов.

Напомним, что вопрос ввода в школах второй смены в Петербурге поднимался в прошлом году. С такой инициативой выступила тогдашний уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Она отметила, что городские учебные заведения страдают из-за нехватки мест. Речь шла, в том числе, о Пушкинском, Приморском и Красносельском районах. По словам детского омбудсмена, средняя наполняемость классов по городу в начальной школе составляет 28 человек, в средней — 26 человек, в старшей — 25,4 человека.