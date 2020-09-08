Петербуржец сядет на 2,5 года из-за угрозы в адрес инспектора по делам несовершеннолетних

В Петербурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который угрожал сотруднице полиции.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что инцидент произошел в отделе полиции в марте этого года. Туда за административное правонарушение доставили пьяного петербуржца.

В дежурной части он начал оскорблять участкового уполномоченного полиции по делам несовершеннолетних. Злоумышленник даже замахнулся на инспектора, но та успела уйти от удара.

Фигурант дела вину перед Красногвардейским районным судом признал. Оказалось, что у него уже есть судимость, а буянил он во время условного осуждения.

В совокупности приговоров суд назначил ему окончательное наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Под стражу обвиняемого взяли в зале суда.