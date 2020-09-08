В Петербурге во время получения взятки задержали сотрудника УФСИН

Правоохранители пресекли получение взятки начальником исправительного центра при колонии №5 (УФИЦ при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти).

Согласно материалам возбужденного уголовного дела, подозреваемый потребовал от одного и осужденных денежные средства в размере 100 тысяч рублей взамен на проживание за пределами исправительного центра. В случае несогласия, 37-летний начальник учреждения грозился ухудшить условия для осужденного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Петербургу.

В понедельник, 7 сентября, подозреваемый в подземном паркинге одного из гипермаркетов получил от знакомого осужденного желаемое. Однако большая часть денег являлась муляжом, а операция контролировалась сотрудниками ОСБ УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. В итоге, мужчину задержали с поличным.

СК России по Петербургу возбудило уголовное дело. Обвинения подозреваемому на данный момент пока не предъявлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга арестовал сотрудников стройнадзора Минобороны по делу о взятках.