Суд Петербурга арестовал сотрудников стройнадзора Минобороны по делу о взятках

По версии следствия, участвовали в незаконных действиях 12 граждан. Речь в деле идет о 9 миллионах рублей.

В четверг, 1 июля, стало известно о решении Санкт-Петербургского военного суда поместить под арест начальника 103-го отдела государственного-архитектурного надзора (ГАСН) Минообороны Дениса Моджиевского и его коллегу Игоря Касминина. Мужчины выступили против такого решения. Но суд арестовал их до 25 августа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Еще двое фигурантов дела — заместитель вышеупомянутого руководителя отдела, Николай Развозин и Елена Прудская вину признали и отправились под домашний арест до 24 августа.

Все четверо граждан являются подозреваемыми в преступном деянии. Предполагается, что они организовали сообщество и получали крупные взятки. Версия следствия гласит, что с июля 2019 по апрель 2020 подозреваемые получили от подрядных компаний Минобороны денежные средства в размере 9,1 миллиона рублей. Взамен на деньги, выдавались заключения о том, что объекты полностью соответствуют проектной документации. Также, игнорировались различные нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге идут обыски по делу о взятках при строительстве объектов Минобороны.