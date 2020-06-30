В Петербурге идут обыски по делу о взятках при строительстве объектов Минобороны

Масштабные обыски по делу о получении взяток и об организации преступного сообщества проводят военное следствие и контрразведка.

Как сообщает 78.ru, массовые обыски идут по ряду адресов на территории Петербурга и Ленинградской области. Предварительно, в уголовном деле могут фигурировать более полусотни эпизодов получения взяток.

Сообщается, что речь идет о возможных взятках, полученных при строительстве объектов Министерства обороны в Петербурге, Ленобласти и Псковской области.

По версии следствия, участники преступного сообщества создавали определенные условия, при которых представители застройщиков были вынуждены давать им взятки, понимая, что в другом случае предприниматели не смогут пройти надзирающие процедуры.

Правоохранительные органы работают над выяснением всех обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге силовики пришли с обыском в автосалон «Авангард».