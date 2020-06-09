В Петербурге силовики пришли с обыском в автосалон «Авангард»

В Петербурге силовики пришли с обыском в автосалон &#171;Авангард&#187;
"Авангард" - официальный дилер автомобилей Mercedes-Benz. Фото: Google View

Сотрудники петербургских спецслужб пришли с обыском в автосалон «Авангард» на Приморском проспекте, которым владеет бывший хоккеист и глава омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский.

Дилерский центр — не единственный объект, в котором проходят обыски, оперативные мероприятия осуществляют еще по 30 адресам Северной столицы. Как передает ТАСС, действия правоохранителей связаны с незаконной банковской деятельностью, обналичиванием средств.

Автоцентр Сушинского работает с 2017 года, там продают автомобили Mercedes-Benz. Источник ТАСС в силовых структурах объяснил, что правоохранители разбираются в случае получения незаконного дохода в размере, как минимум, 300 млн рублей с 2016 по 2019 годы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области при обыске у местного жителя изъяли 12 килограммов наркотических веществ.

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