У жителя Ленобласти при обыске изъяли 12 килограмм наркотиков

В Кингисеппском районе Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков у местного жителя провели обыск, в ходе которого изъяли 12 кг запрещенных веществ.

Как объяснили в региональном управлении Следственного комитета, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, выяснилось, что некий мужчина занимался сбытом наркотиков в Кингисеппском районе 47 региона.

Доказательства, — наркотические вещества, — были обнаружены в принадлежащих ему гаражах и квартире в размере свыше 12 килограммов. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители устанавливают происхождение и предназначение запрещенной продукции и готовят судебные экспертизы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади задержали автомобилиста-нарушителя, который оказался пьяным и употреблявшим наркотики.