«Он сам себе должен вынести приговор»: Андрей Ургант высказался о деле Ефремова

Российский актер Андрей Ургант прокомментировал приговор Пресненского суда в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы.

Ургант отметил, что ему очень жаль своего коллегу, а также предположил, что его могут выпустить уже года через три. При этом артист уточнил, что в данной ситуации важны не сроки на бумаге и не то время, которое по факту Ефремов проведет за решеткой. Самое главное, чтобы он самостоятельно вынес себе приговор и понял, что натворил. В противном случае, все так и будет продолжаться даже после выхода на свободу. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Ответил Ургант и на вопрос о том, выдержит ли здоровье Ефремова отбытие наказания в течение 8 лет. Точно ответить актер не смог, но добавил, что, если к нему в камеру каким-то образом сможет попадать алкоголь и запрещенные вещества, то организм явно этого не вынесет.

Напомним, сегодня, 8 сентября, в Пресненском суде Москвы Михаилу Ефремову был вынесен приговор. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня. Тогда внедорожник актера вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Из-за столкновения получил травмы, а позднее скончался курьер Сергей Захаров.

Также, суд обязал Ефремова выплатить штраф сыну погибшего в размере 500 тысяч и лишил его водительских прав на три года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров написал стихотворение для приговоренного Ефремова.