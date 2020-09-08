Ежегодная презентация Apple назначена на 15 сентября

Корпорация Apple презентует новые гаджеты уже на следующей неделе, 15 сентября. Дата была объявлена на сайте компании.

По данным портала Tech Crunch, на этой презентации Apple может представить новый iPhone 12 с поддержкой 5G. Агентство Bloomberg сообщает, что компания также может показать новые часы Apple Watch.

В этом году по понятным причинам презентация новых гаджетов Apple исключительно в онлайн-режиме. На этот раз Apple держит в тайне перечень продуктов, которые будут представлены. Однако в приглашении на конференцию, которое получили СМИ, была надпись Time Flies (англ. время летит), что может намекать на часы.

Агентство также пишет, что компания представит сразу несколько моделей умных часов, включая бюджетные варианты, а также iPad Air с безрамочным экраном. Также миру могут показать новую колонку HomePod с уменьшенными габаритами и первые накладные наушники от Apple.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple намерена выпустить 75 млн iPhone 12 до конца года.