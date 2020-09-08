В доме покойной певицы Легкоступовой нашли два трупа

Экстренные службы нашли в квартире, где жила умершая певица Валентина Легкоступова, два женских тела.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, соседи пожаловались в полицию на резкий неприятный запах, который исходит из квартиры Легкоступовой. Жильцы дома рассказали, что там жили 58-летняя женщина и ее 93-летняя мать. На месте происшествия сотрудники вскрыли дверь в помещение и, зайдя внутрь, обнаружили два трупа.

Предположительно, первой умерла 58-летняя женщина, это произошло около десяти дней назад из-за сердечного приступа. А ее мать, как пишет mk.ru, умерла через два дня, поскольку была прикована к постели и не могла самостоятельно есть и пить.

Певица Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа, ей было 55 лет. Она скончалась в больнице, куда попала с травмой головы. По версии следствия, это произошло из-за падения в своей кваартире. Однако в ходе расследования был допрошен и супруг Легкоступовой — Юрий Фирсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь Валентины Легкоступовой поделилась результатами вскрытия.