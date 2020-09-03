Дочь Валентины Легкоступовой поделилась результатами вскрытия

О смерти певицы также сообщила ее дочь. Фото: instagram.com/anetta_bril

О смерти певицы также сообщила ее дочь. Фото: instagram.com/anetta_bril

Анетта Брило, дочь певицы Валентины Легкоступовой, погибшей на 55-м году жизни, поделилась результатами вскрытия тела матери, которые показались ей подозрительными.

По информации портала StarHit, смерть артистки наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени. Наследница Легкоступовой считает, что последний супруг певицы, яхтсмен Юрий Фирсов, проявил халатность, не обратившись вовремя к врачам: травмы Валентина получила, по предварительной информации, упав в ванной.

Анетта также отмечает, что за неделю до смерти обнаружила мать нетрезвой, чего с ней никогда не бывало. Родные и близкие Легкоступовой считают, что Фирсов спаивал жену и, возможно, косвенно стал причиной трагической гибли певицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Валентина Легкоступова скончалась в больнице 14 августа. Она находилась в коме, из которой так и не вышла.