Скончалась певица Валентина Легкоступова

Скончалась певица Валентина Легкоступова
О смерти певицы сообщила ее дочь. Фото: instagram.com/anetta_bril

Умерла певица Валентина Легкоступова. Она скончалась в возрасте 54 лет.

Об этом в пятницу, 14 августа, рассказала ее дочь Анетта Бриль в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию Легкоступовой.

Как сообщил ТАСС, несчастный случай, по предварительным данным, мог стать причиной получения травм певицей.

Валентина Легкоступова — заслуженная артистка России. Эстрадная певица дебютировала в 1985 году. Наибольшую известность артистке принесла песня «Ягода-малина», которую россияне услышали в программе «Голубой огонек» после новогодней ночи в 1987-го.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умерла голливудская актриса Оливия де Хэвилленд, известная по роли Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром». В июле ей исполнилось 104 года. Она провела последние дни в своем доме в Париже.

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