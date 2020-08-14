Скончалась певица Валентина Легкоступова

О смерти певицы сообщила ее дочь. Фото: instagram.com/anetta_bril

О смерти певицы сообщила ее дочь. Фото: instagram.com/anetta_bril

Умерла певица Валентина Легкоступова. Она скончалась в возрасте 54 лет.

Об этом в пятницу, 14 августа, рассказала ее дочь Анетта Бриль в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию Легкоступовой.

Как сообщил ТАСС, несчастный случай, по предварительным данным, мог стать причиной получения травм певицей.

Валентина Легкоступова — заслуженная артистка России. Эстрадная певица дебютировала в 1985 году. Наибольшую известность артистке принесла песня «Ягода-малина», которую россияне услышали в программе «Голубой огонек» после новогодней ночи в 1987-го.

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