В Петербурге тест на коронавиурс за сутки сдали более 18,7 тысяч человек

Исследования позволяют вовремя выявить зараженных и изолировать их.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки тест на коронавирус сдали 18785 человек . Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Под наблюдением специалистов находится 317 человек. Из них 4 — в обсерваторе, 313 — контактные. Также за сутки было обработано 155 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России сделали более 39,2 млн тестов на коронавирус.