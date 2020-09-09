В Петербурге зафиксировано самое низкое давление за 20 лет

В Петербурге зафиксировано самое низкое давление за 20 лет
Петербуржцы могут почувствовать себя плохо из-за перемен в погоде. Фото: Pixabay

За неделю это уже третий рекорд.

В Санкт-Петербурге сегодня, 9 сентября, атмосферное давление можно назвать рекордно низким за последние 20 лет. Согласно данным, предоставленным «Яндексом», барометром покажет 753 мм ртутного столба – это ниже, чем восьмого числа, на 2 мм. Пока что давление «не достигло прогнозируемого «дна», сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напоминаем, что давление влияет на самочувствие человека. Чтобы оно не испортило планы, стоит высыпаться, следить за количеством потребляемой воды, а также есть достаточно, но небольшими порциями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное количество человек. Заболеть успели более 304 тысяч человек, чего не было еще никогда.

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