В «О’кей» рассказали о странном мужчине с топором в гипермаркете на Науки

В результате инцидента никто не пострадал.

На проспекте Науки в гипермаркете «О’кей» 8 сентября произошел необычный случай: мужчина с топором бегал между рядами, сбрасывал товары с полок и кричал. Он просил окружающих запомнить этот день и брать все продукты даром. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург.

Странный гражданин не приближался к людям, но все равно очень их напугал. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГК «О’КЕЙ».

«По информации от компании «О’КЕЙ», мужчина был обезврежен сотрудниками охраны и далее передан полиции. Пострадавших нет ни среди покупателей, ни среди персонала»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дворцовой набережной агрессивный водитель угрожал полиции «проблемами». Сообщается, что у мужчины имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Во время проверки документов агрессивно себя вел и угрожал инспекторам проблемами по службе.