Белорусскую оппозиционерку Колесникову поместили в СИЗО в Минске

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в изоляторе столицы Белоруссии, однако официальные причины ее заключения в СИЗО до сих пор не названы.

Комментарий по этому поводу дала адвокат Колесниковой, Людмила Казак. Она подтвердила местонахождение политика и отметила, что пытается выяснить причины задержания. Предположительно, заключение в СИЗО может означать, что Колесникова стала подозреваемой. Вполне вероятно, что такое решение правоохранителей связано с возбуждением уголовного дела по факту создания Координационного совета. Действующее правительство уверено, что оппозиция призывает граждан к захвату власти, поэтому всячески пытается этому препятствовать. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, ровно месяц назад, 9 августа начались волнения в Белоруссии. Граждане страны вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов на которых снова победил Александр Лукашенко. Протестующие требуют провести новые и честные выборы. Сам Лукашенко понимает всю серьезность сложившейся ситуации, но заявляет, что власть никому передавать не намерен. Отметим, что он не исключает проведение досрочных президентских выборов после принятия новой Конституции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусская оппозиционерка Колесникова задержана на границе.