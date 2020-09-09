«Газпром Арена», Водоканал и ТЭК: кто получил штрафы от ГАТИ за неделю

Государственная административно-техническая инспекция за неделю начислила петербургским организациям штрафов на восемь миллионов рублей. Среди таких оказались Водоканал, ГУП «ТЭК СПб», РЖД и ООО «Зенит Арена».

Как сообщает пресс-служба инспекции, все организации получили штрафы за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и зон производства работ в надлежащем состоянии, а также загрязнение территории.

Так штраф в сто тысяч рублей получила ОАО «РЖД» за то, что компания не следила за фасадом здания на Днепропетровской.

ООО «Зенит Арена» выплатит 150 тысяч рублей за самовольную установку ограничения, нарушение требований к уборке территории, прилегающей к стадиону «Газпром Арене».

«Водоканал» оштрафовали на 300 тысяч за грязные колеса машин и нарушение требований к уборке территории общего пользования на улице Оптиков.

Еще 200 тысяч рублей заплатит ГУП «ТЭК СПб» за работы по прокладке теплосети на проспекте Обуховской Обороны после окончания срока действия ордера ГАТИ.

Штрафы также выписали ООО «Лекс», МА МО «Смольнинское», СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий», ООО «Автотроник», АО «Железнодорожная торговая компания», ООО «Жилкомсервис №1 Невского района» и ООО «Эверест».