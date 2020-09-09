Новое заседание по делу историка Соколова назначили на 14 сентября

В Петербурге пройдет очередное заседание по делу историка Олега Соколова, которого подозревают в убийстве и расчленении возлюбленной Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уточняется, что новое заседание по новому делу назначили на 14 сентября. Оно пройдет в 14:00.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как прошло заседание по делу историка 9 сентября. В зале суда зачитали показания соседки Олега Соколова. Она рассказала о шумных вечеринках, которые нередко устраивал историк. При этом, как утверждает соседка, вечера нередко заканчивались драками и ссорами.

В ночь убийства Анастасии Ещенко, по ее словам, женщина слышала звуки ссоры.

По версии следователей, в ноябре прошлого года Олег Соколов убил, а затем расчленил тело аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко. Его задержали у реки Мойка. Вместе с ним был рюкзак, в котором нашли конечности девушки.