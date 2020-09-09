Женщина за рулем автобуса сбила пешехода площади Победы

Женщина за рулем автобуса сбила пешехода площади Победы
Авария случилась в зоне регулируемого пешеходного перехода. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга автоледи сбила пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы.

Дорожный инцидент случился в среду, 9 сентября, у дома №1 на площади Победы. 45-летний мужчина переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Как сообщило управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу и Ленобласти, «ЛиАЗ», следующий по маршруту №431 сообщением Гатчина-улица Костюшко, сбил пешехода. За рулем была 44-летняя женщина.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два человека пострадали в массовом ДТП на Мебельной улице. Участниками аварии стали сразу пять легковых автомобилей.

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