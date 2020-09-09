Два человека пострадали в массовом ДТП на Мебельной улице

Два человека пострадали в массовом ДТП на Мебельной улице
Проводится проверка. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу пять легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился в среду, 9 сентября, около 18:40 у дома №11 на Мебельной улице.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, в результате столкновения пострадали двое мужчин. Они получили травмы средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус попал в ДТП на ж/д переезде в Петербурге, четверо пострадали. Дежурный по переезду разрешил водителю проезд. Правильность действий второго подтверждается видеоматериалами.

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