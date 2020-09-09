«Проклятое место»: на Луначарского легковушка после ДТП улетела в магазин

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи.

Дорожный инцидент случился в среду, 9 сентября, на пересечении проспектов Художников и Луначарского. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Проклятое место», — написал автор записи.

На кадрах видно, что одна из машин улетела к магазину, передняя часть другой сильно пострадала.

Причины столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два человека пострадали в массовом ДТП на Мебельной улице. Они получили травмы средней степени тяжести.