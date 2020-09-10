Число умерших пациентов с Covid-19 в мире превысило 900 тысяч

Во всем мире на 10 сентября скончалось более 900 пациентов с положительным тестом на Covid-19. По числу смертей лидируют Соединенные Штаты.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, который ведет мировую статистику по коронавирусной инфекции, на первом месте по числу умерших находятся США — 190 649 летальных исходов. Следом идут Бразилия с 127 464 случаями и Индия с 73 890.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент РФ Владимир Путин заявил 11 августа. По данным главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против Covid-19 как минимум на два года. А первыми вакцину получат 10-15 регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему AstraZeneca остановила испытания вакцины от коронавируса.