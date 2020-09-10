Deutsche Bank предсказал человечеству эпоху беспорядка

Эпоха глобализации, которая длилась последние 30 лет, сменится «эпохой беспорядка».

К такому выводу пришел Deutsche Bank в результате своего исследования, передает РБК. Отмечается, что одной из главных черт новой эпохи станет возвышение экономики Китая над США. А отношения двух стран начнут напоминать отношения США и СССР во времена холодной войны.

В этот период, как ожидается, усилится влияние молодых поколений, которые повзрослели уже в 21-м веке. На «эпоху беспорядка», вероятно, придет рост инфляции, обостренные вопросы климата и новая технологическая революция.

Именно «беспорядок», по мнению экспертов, будет определять новую эпоху в течение первых десяти лет.

Как писала gazeta.spb.ru, летом этого года президент России Владимир Путин заявил, что уровень инфляции не превышает ранее заданных рамок даже после карантина.