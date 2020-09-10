Хирург назвал возраст начала борьбы с морщинами и раскрыла ее способы

Работать над предотвращением появления морщин нужно еще с 23-х лет. Использовать стоит тейпы – эластичные пластыри.

Такое мнение радио Sputnik высказала врач-косметолог Астрид Овеян. Как отметила специалист, пластыри не всесильны, но предотвратить раннее старение кожи они все-таки способны.

По словам Овеян, тейпы и фитнес лица позволяют избавиться от привычки хмуриться.

Тянуть с использованием пластырей, впрочем, не стоит, при образовании мимических морщин к 35 годам, они уже не помогут.

При этом не стоит заниматься и самодеятельностью – прежде, чем использовать любые средства для борьбы с морщинами, следует проконсультироваться со специалистом.

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