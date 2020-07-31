Косметолог раскрыла секрет красоты Пугачевой

Она уверена, что артистка делает уколы красоты, а также ложилась под нож пластического хирурга.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем пишет «Комсомольская правда». Косметолог Марта Орлова объяснила, почему в свои 71 год певица Алла Пугачева выглядит так молода. Она убеждена, что артистка делала далеко не одну пластическую операцию за свою жизнь – в том числе подтяжку лица и пластику век. В последнее время, считает специалист, Пугачева могла использовать комбинацию филлеров и нитей для восстановления объема скул, губ, формирования ныне модного острого подбородка.

Напоминаем, что Пугачева выкладывает иногда новые фотографии и удивляет фанатов своим внешним видом. В последнее время артистка похудела, а ее лицо стало подтянутее. При этом певица не комментирует вопросы поклонников, уверяя лишь, что не ложиться под нож хирурга из-за проблем со здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что источник раскрыл рекордные гонорары Аллы Пугачевой.