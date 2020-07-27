Источник раскрыл рекордные гонорары Аллы Пугачевой

Частное выступление артистки стоит 350 тысяч евро.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем рассказал генеральный директор компании «Ру-концерт» Евгений Морозов, пишет «Комсомольская правда». Он отметил, что нашел прайс-лист 1998 года, в котором указаны цены на выступление певицы Аллы Пугачевой. Тогда она просила за корпоратив 25 тысяч долларов. С тех пор ее гонорар сильно вырос – более чем в десять раз. Сейчас за появление на частном мероприятии артистка получает 350 тысяч евро.

Морозов добавил, что из-за пандемии коронавируса певцов стали реже приглашать на корпоративы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын Пугачевой и Галкина показал отцу «запрещенку». Большинство пользователей соцсети считают, что юморист мог все подстроить, вовлекая ребенка, чтобы добавить себе популярности темой с «хайпом» вокруг радуги.