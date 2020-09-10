Туризм и производство: Петербург и Новгородская область договорились о сотрудничестве

Петербург намерен активизировать сотрудничество с Новгородской областью в сферах промышленности, образования и туризма.

Области взаимодействия во время встречи обсудили губернатор Петербурга Александр Беглов и его коллега из Новгородской области Андрей Никитин.

Так, петербургская сторона предложила разработать совместную программу загрузки предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию.

Северная столица также готова содействовать в продвижении продукции новгородских производителей в торговые сети.

Кроме того, на встрече отметили, что Петербург стал воротами для туристов, которые отправляются в другие регионы Северо-Запада, а потому сторонам следует расширить сотрудничество в этой области.

Петербург также готовится принять в 2022 году Чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Не исключается, что один из его этапов может пройти в Новгородской области.