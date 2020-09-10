Кокорин может согласиться на понижение зарплаты ради перехода в «Рому»

Футболист Александр Кокорин ради продолжения карьеры в итальянском чемпионате рассмотрит возможность понижения зарплаты.

Не успел Кокорин перейти в московский «Спартак», как спортивные СМИ в очередной раз начали обсуждать слухи о его скорой смене клуба. Накануне стало известно, что к спортсмену проявила интерес итальянская «Рома».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Кокорин может принять предложение иностранного клуба, а также согласиться на понижение зарплаты для реализации перехода. Отметим, в «Спартаке» футболист зарабатывает три миллиона евро в год. Специалисты предполагают, что трансфер обойдется в 6 миллионов евро.

Отметим, что за красно-белых Кокорин пока так и не сыграл ни одного матча из-за недавно полученной травмы. В «Спартак» же игрок перешел из «Зенита», с которым он не захотел продлевать контракт после окончания срока действия последнего соглашения, которое пришлось на конец сезона 2019/20.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Рома» планирует выкупить Кокорина у «Спартака».