«Рома» планирует выкупить Кокорина у «Спартака»

Итальянский футбольный клуб «Рома» заинтересовался игроком московского «Спартака» Александром Кокориным.

Во вторник, 8 сентября, журналист Николо Скира сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Кокорин может перейти в итальянский чемпионат не успев сыграть даже ни одного матча за красно-белых.

Источник отметил, что «Рома» уже обратилась к руководству московского клуба для уточнения деталей возможного выкупа 29-летнего нападающего.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита». С сине-бело-голубыми у спортсмена истек контракт по окончанию игрового сезона 2019/20. Продлевать соглашение с петербургской командой футболист не захотел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин хочет дебютировать за «Спартак» в матче против ЦСКА. Матч должен состояться 13 сентября, но выход футболиста на поле будет зависеть от его самочувствия, так как в настоящее время он продолжает восстанавливаться от полученной травмы.