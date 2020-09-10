В Петербурге спасают девочку, пролетевшую по лестнице и разорвавшую селезенку

Ребенок попал в больницу после падения с лестницы. Фото: flickr.com

Ребенок попал в больницу после падения с лестницы. Фото: flickr.com

Петербургские врачи спасают ребенка, который поступил к ним в тяжелом состоянии. Девочка упала с лестницы и получила серьезные травмы.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел в Выборгском районе Петербурга. Там в одном из домов шестилетнюю девочку госпитализировали с кататравмой, разрывом селезенки, тупой травмой живота и травмой лба. Состояние ребенка оценили как тяжелое.

Оказалось, что за девочкой не досмотрели родители и малышка упала с лестницы в парадной.

Сейчас правоохранители ведут проверку по факту инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru псала о том, что в Петербурге воспитательница детсада, у которой на прогулке погиб ребенок, предстанет перед судом.