В Петербурге начали работать мобильные прививочные пункты

В Петербурге начали работать мобильные прививочные пункты
В этом году для иммунизации населения петербургские медики будут использовать три российских вакцины УЛЬТРИКС, КВАДРИ и СОВИГРИПП. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице полным ходом идет прививочная кампания от гриппа. Для удобства местных жителей в разных районах установлены передвижные пункты, где можно в кратчайшие сроки защититься от болезни.

Встретить мобильные пункты можно у популярных станций метрополитена, железнодорожных станций, а также в торговых центрах.

Мобильный прививочный пункт у станции метро «Горьковская». Фото: Gazeta.SPb.ru

Поставить бесплатную прививку могут все желающие при предъявлении паспорта. Главное, чтобы у человека не было противопоказаний и повышенной температуры.

Отметим, что в прививочных пунктах соблюдается социальная дистанция, а контактные поверхности обрабатываются после каждого пациента. Также, автомобили проходят тщательную дезинфекцию как перед началом работы, так и после завершения смены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как работают мобильные прививочные пункты в Петербурге.

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