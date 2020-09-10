В Кремле прокомментировали возможное объединение Петербурга и Ленобласти

В Кремле прокомментировали возможное объединение Петербурга и Ленобласти
Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.Фото: gov.spb.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку возможному слиянию Северной столицы и Ленинградской области в один субъект.

В четверг, 10 сентября, Песков, отвечая на вопросы журналистов, заверил, что в правительстве РФ не проводятся обсуждения об изменении границ Петербурга и Ленобласти. Более того, подобного нет и в планах на будущее. Об этом сообщают РИА-новости.

Песков объяснил, что подобные решения должны сначала приниматься главами регионов. Навязывать что-то сверху в данной ситуации неприемлемо. Прежде всего, с инициативой должны первыми выступить местные власти. Никаких планов по интеграции Петербурга и Ленобласти у Кремля нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выборы губернатора Ленобласти зарегистрировали четырех кандидатов. Действующий глава Ленобласти Александр Дрозденко вновь поборется за свою должность.

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