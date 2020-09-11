В Великобритании 101-летняя пенсионерка решила помочь медикам с помощью ходьбы

Нет никаких сомнений в том, что упорная женщина успешно выполнить запланированное. Фото: https://pixabay.com

Нет никаких сомнений в том, что упорная женщина успешно выполнить запланированное. Фото: https://pixabay.com

Пожилая жительница Британии Джоан Рич решила помочь Национальной службе здравоохранения и собрать денежные средства для медицинских работников.

Для достижения цели, бывшая медсестра и ветеран второй мировой войны, выбрала необычный способ. Женщина намерена 102 раза обойти парк рядом со своим домом к своему дню рождения, который состоится уже завтра, 11 сентября. Об этом сообщает издание Belfast Telegraph.

Известно, что 101-летняя неравнодушная пенсионерка уже смогла собрать 22 тысячи фунтов стерлингов. Пожертвования все желающие могут перечислять на специальную страницу на платформе JustGiving. Техническую часть процесса на себя взяла дочь пожилой женщины. Отметим, что деньги перевели уже более 1000 человек.

Известно, что Рич уже прошла 100 кругов в парке Алленби. За каждую прогулку женщина проходит 560 метров. Во время движения Джоан опирается на свои ходунки или инвалидную коляску.

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