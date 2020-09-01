Британским школьникам из-за пандемии запретили кашлять и шутить

В Великобритании составили правила для учащихся образовательных учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции.

Речь идет о нормах поведения, за рамки которых отныне запрещено выходить ученикам. Об этом сообщает Daily Mail с ссылкой на правила в школах различных городов.

Некоторые правила несколько удивляют своей необычностью, хотя в некоторых случаях их введение может быть вполне оправдано. В гастингской школе ученикам запретили имитировать кашель или чихи, а также шутить по поводу пандемии COVID-19. Проступком будет считаться и целенаправленный контакт с другим человеком. В одном из учреждений Лондона за шуточный «коронавирусный» кашель школьникам будет грозить отчисление.

Также, в одной из школ в Дерби к каждому классу прикрепили свою туалетную комнату. Если школьники будут игнорировать правила и посещать непредназначенные для них санузлы, их будет ждать серьезный разговор с руководством учреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Британия начнет производство вакцины от коронавируса, пока еще не прошедшей клинических испытаний.