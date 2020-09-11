Актриса, сыгравшая в «Игре престолов», умерла от рака

Британская актриса Дайана Ригг ушла из жизни на 83-м году жизнь. Она запомнится зрителям по ролям в сериале «Игра престолов», фильме «На секретной службе Ее Величества» и многих других.

О смерти одной из легендарных английских актрис последних двух столетий сообщает ее дочь Рэйчел Стирлинг. Как передает ВВС, ссылаясь на слова дочери, Дайана Ригг скончалась от рака, который ей диагностировали в начале весны. Свои последние дни она провела в окружении близких. Все время болезни она размышляла о своей необыкновенной жизни, добавила Стирлинг.

Одной из последних ролей, которая лишь добавила Дайане Ригг популярности, стала роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов». Многие будут помнить актрису по роли Трейси Ди Винченцо в фильме «На секретной службе ее Величества». Ее героиня стала единственной девушкой агента 007, на которой он женился по сюжету.

В 1988 году Дайана стала командором ордена Британской империи, а через шесть лет — дамой-командором.