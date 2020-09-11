Chevrolet потерял бампер после столкновения с «Девяткой» на Софийской

Chevrolet потерял бампер после столкновения с &#171;Девяткой&#187; на Софийской
На месте экстренные службы. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух транспортных средств. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Авария случилась сегодня утром, 11 сентября, у дома №61 на Софийской улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участниками дорожного инцидента стали Chevrolet и ВАЗ. На кадрах видно, что у отечественной «Девятки» немного пострадал передний бампер. У второй машины практически отвалился задний бампер, поврежден багажник и фары.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкновение иномарки и самосвала на КАД закончилось госпитализацией для двоих человек.

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