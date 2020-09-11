Столкновение иномарки и самосвала на КАД закончилось госпитализацией для двоих человек

Столкновение иномарки и самосвала на КАД закончилось госпитализацией для двоих человек
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Легковой автомобиль смяло в результате дорожно-транспортного происшествие на кольцевой автодороге.

Авария произошла в четверг вечером, 10 сентября, во Всеволожском районе, за 50 метров до съезда на проспект Косыгина. По неустановленным причинам столкнулись самосвал и Daewoo Nexia. Иномарка получила серьезные повреждения — передняя часть оказалась смята, словно консервная банка. Фотографиями случившегося поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате столкновения травмы получили два человека. В настоящее время они в удовлетворительном состоянии пребывают в больнице и получают соответствующее лечение. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Луначарского легковушка после ДТП улетела в магазин

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