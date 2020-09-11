«Всех обошел»: политолог отметил честность и трудолюбие Дрозденко

&#171;Всех обошел&#187;: политолог отметил честность и трудолюбие Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Политолог Константин Колачев высказался о частоте упоминаний кандидатов в губернаторы Ленобласти в региональных СМИ. Он отметил интерес к действующему главе региона Александру Дрозденко.

Колачев рассказал, что наткнулся на информацию в Сети о том, что кандидаты в губернаторы от власти упоминаются в СМИ в среднем в семь раз чаще всех остальных кандидатов вместе взятых. В лидерах цитируемости оказался Дрозденко,

«Всех своих конкурентов по количеству упоминаний обошел в сумме в 23 раза», — написал специалист в своем Facebook.

По словам политолога, соответствующий индекс главы области построен на его работе. Так, упоминаются рабочие поездки, социальная ипотека, переселение из аварийного жилья, меры поддержки малого и среднего бизнеса, новый центр спорта, новые бассейны.

«Тот случай, когда вся цитируемость по делу», — подчеркнул Колачев.

Он подытожил, что все инфоповоды демонстрируют деятельного человека, а голоса избирателей зарабатываются честно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко отправляет правительство Ленобласти в отставку.

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«Всех обошел»: политолог отметил честность и трудолюбие Дрозденко