«Всех обошел»: политолог отметил честность и трудолюбие Дрозденко

Политолог Константин Колачев высказался о частоте упоминаний кандидатов в губернаторы Ленобласти в региональных СМИ. Он отметил интерес к действующему главе региона Александру Дрозденко.

Колачев рассказал, что наткнулся на информацию в Сети о том, что кандидаты в губернаторы от власти упоминаются в СМИ в среднем в семь раз чаще всех остальных кандидатов вместе взятых. В лидерах цитируемости оказался Дрозденко,

«Всех своих конкурентов по количеству упоминаний обошел в сумме в 23 раза», — написал специалист в своем Facebook.

По словам политолога, соответствующий индекс главы области построен на его работе. Так, упоминаются рабочие поездки, социальная ипотека, переселение из аварийного жилья, меры поддержки малого и среднего бизнеса, новый центр спорта, новые бассейны.

«Тот случай, когда вся цитируемость по делу», — подчеркнул Колачев.

Он подытожил, что все инфоповоды демонстрируют деятельного человека, а голоса избирателей зарабатываются честно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко отправляет правительство Ленобласти в отставку.