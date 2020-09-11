Иммунолог назвал болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Стали известны болезни, при которых вакцина от коронавирусной инфекции нового типа противопоказана. Список огласил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, среди этих болезней есть связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.

Как сообщила «Вечерняя Москва», врач отметил, что в указанном случае есть два сценария – показание и противопоказание.

Жемчугов подчеркнул, что вопросы, связанные с вводом препарата, должен решать лечащий врач.

К абсолютному противопоказанию к вакцинации от новой болезни специалист отнес воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторая волна Covid-19 может вновь закрыть магазины. В Роспотребнадзоре заявили, что рекомендованные ведомством профилактические меры по-прежнему действуют, а вот решение о закрытии магазинов принимают уже власти регионов.