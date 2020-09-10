Вторая волна Covid-19 может вновь закрыть магазины

Непродовольственные магазины могут закрыться в случае второй волны коронавирусаФото: Pixabay

Непродовольственные магазины могут закрыться в случае второй волны коронавирусаФото: Pixabay

В Роспотребнадзоре сообщили, что если в России произойдет вторая волна пандемии, то владельцам непродовольственных магазинов вновь придется закрыть торговые точки, соблюдая существующий регламент.

Так в ведомство ответили на регламент о возможности не закрывать магазины в случае второй волны, который был разработан Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). В обращении отмечается, что предложенные ассоциацией меры позитивно скажутся на розничной торговле, которая серьезно пострадала в начале пандемии. Представители отрасли обещают соблюдать все меры предосторожности в торговых точках.

В Роспотребнадзоре заявили, что рекомендованные ведомством профилактические меры по-прежнему действуют, а вот решение о закрытии магазинов принимают уже власти регионов.

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