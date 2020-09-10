Что ждет петербургских бомжей во время второй волны Covid-19

Остаться в доме ночного пребывания на целые сутки, получить помощь медика-волонтера, постирать одежду с соблюдением социальной дистанции: Gazeta.SPb.ru выяснила, на что могут рассчитывать бездомные граждане в случае второй волны Covid-19 в Петербурге.

Если в Петербурге резко вырастет заболеваемость Covid-19, благотворительной организации «Ночлежка», по словам ее PR-специалиста Даниила Александрова, придется вернуться к ограничениям, введенным минувшей весной. Тогда для подселения закрылся Реабилитационный приют, а также Пункт выдачи в нем; было решено отказаться от участия в проектах волонтеров (исключением стали медики Благотворительной больницы). Но продолжали работать Ночной автобус (в нем, так же как и в приюте, по очереди дежурили сотрудники «Ночлежки»), прачечная (хоть и с соблюдением социальной дистанции), консультационная служба (юристы и соцработники старались помогать людям дистанционно). Благодаря всем этим действиям в приюте «Ночлежки», по словам Даниила Александрова, никто не заболел.

К сожалению, в этот раз не будет традиционного фестиваля «Ночлежка Fest» — благотворительного концерта в пользу бездомных — его заранее отменили.

«Придется его отложить до лучших времен. Весной вместе с Новой Голландией мы участвовали в акции «Помоги соседям» — обеспечивали пайками или горячими обедами нуждающихся. Если потребуется, мы снова готовы провести такие акции», — рассказал Даниил Александров.

Говоря о помощи, Даниил также упомянул акцию «Ты не один», когда горожане делились лекарствами, едой, водой, средствами гигиены, развешивая такие наборы в местах, где чаще всего бывают бездомные.

Что касается государственных учреждений, то они, по словам председателя комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова, ко второй волне заболеваемости коронавирусной инфекцией готовы. Если возникнет необходимость, дома ночного пребывания, которые сейчас предоставляют социальные услуги гражданам без определенного места жительства лишь в ночное время, начнут работать круглосуточно, как это было во время первой волны Covid-19. Об этом интернет-изданию Gazeta.SPb.ru рассказал ведущий специалист комитета по социальной политике Петербурга Сергей Мацкевич.

«Дома ночного пребывания — это полустационарная форма социального обслуживания бездомных граждан — свыше 4 часов. То есть человек приходит вечером, моется, ест, его осматривает врач, он ложится спать, просыпается, завтракает и уходит по своим делам. На период коронавируса дома ночного пребывания перешли на стационарный режим работы, то есть бездомные оставались там на целые сутки», — рассказал он.

Кроме того, учет бездомных граждан велся в заочной форме (либо этот статус продлевался автоматически без личного присутствия человека). Среди непопулярных, но вынужденных мер было прекращение новых приемов в дома ночного пребывания.

«Если у них [бездомных] в период ограничительных мероприятий заканчивалось действие договора, мы автоматически его продлевали. Соответственно, все дома ночного пребывания были заполнены теми, кто в них попал, скажем так, ранее», — пояснил Сергей Мацкевич.

Статистика

Напомним, что данные по числу бездомных людей в Петербурге разнятся. По подсчетам «Ночлежки», их от 50 до 60 тысяч человек. По словам PR-специалиста благотворительной организации Даниила Александрова, количество обратившихся за помощью весной-летом 2020 года выросло примерно вдвое. «Это касается, в первую очередь, Ночного автобуса и Ночного приюта. Это происходит не впервые. И в 2014, и 2008 годах, в кризисные моменты, число обращений в наши проекты вырастало», — добавил он.

По сведениям комитета по социальной политике, в Петербурге на учете СПб ГКУ «Центр учета» состоит порядка 3 100 человек без определенного места жительства. «Это добровольное волеизъявление человека для получения мер соцподдержки и бесплатной юридической помощи. Естественно не все идут становиться на учет», — подчеркнул Сергей Мацкевич. «По нашим статистическим наблюдениям, в городе порядка 10-15 тысяч бездомных», — добавил он.