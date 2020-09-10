От коронавируса в Петербурге умерли еще 16 человек

От коронавируса в Петербурге умерли еще 16 человек
Коронавирус продолжает убивать петербуржцев. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге подтвердили новые смертельные случаи из-за новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России, по последним данным, в Петербурге было зафиксировано 2590 летальных исходов. Это означает, что за сутки печальную статистику пополнили еще 16 человек.

Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 38,5 тысяч петербуржцев. При этом более 26,5 тысяч человек уже выздоровели.

В России заболело более миллиона человек и более 18 тысяч скончались.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России успели сделать почти 40 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Эксперты заявляют, что именно благодаря этому удалось вовремя выявить и приостановить распространение заболевания.

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