На трассе «Кола» Mercedes с полуприцепом насмерть сбил велосипедиста

В Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Мужчина скончался на месте.
Дорожный инцидент случился сегодня, 11 сентября, на 136 км + 318 м дороге «Кола». Столкновение произошло вне зоны пешеходного перехода.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД РФ по Петербургу и области, около 8:30 Mercedes-Benz с полуприцепом совершил наезд на велосипедиста. Водителем авто оказался 34-летний мужчина.
Сбитый велосипедист скончался на месте от полученных травм. На вид мужчине 70 лет.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
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