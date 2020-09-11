Женщина лишилась половины головы после затяжной пьянки в квартире на Пограничника Гарькавого

В Красносельском районе Петербурге нашли тело женщины. У нее не было половины головы.

Сигнал о ЧП поступил правоохранителям в четверг, 10 сентября. Тело обнаружили в квартире одного из домов на улице Пограничника Гарькавого.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на труп наткнулась женщина, пришедшая в гости в эту квартиру. Помимо погибшей, в помещении был пьяный хозяин.

Мужчина рассказал стражам порядка, что четыре дня назад к нему в гости пришла «Валерия». Все это время они распивали спиртное. Куда делась половина головы собутыльницы — он не знает. Предположительно, она пострадала от укусов собаки.

Точная причина смерти устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Тихвинского района обнаружил в лесу труп мужчины. Труп отправлен на исследование в морг. В учреждении судмедэксперты в ходе исследования выяснят точные причины скоропостижной гибели.