В Петербурге мужчину отправили в колонию за самоуправство над должником

Невский районный суд приговорил Нурлана Исмаилова к лишению свободы сроком на 2 года 3 месяца в колонии-поселении за совершение самоуправства.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Установлено, что Исмаилов, находясь в салоне авто потерпевшего «Hyundai Tucson», припаркованного на улице Народной, угрожал мужчине З. травматическим пистолетом. Отмечается, что у них были «взаимные долговые обязательства».

Затем Исмаилов дважды выстрелили в спину З. и один раз в его бедро, после чего угнал автомобиль, внутри которого находились пистолет и тумбочка из «Икеи» в багажнике. Ущерб был оценен в почти 260 тыс. рублей.

В суде Исмаилов признал себя виновным. Было установлено, что он совершил умышленное преступление средней тяжести, против порядка управления.

Учитывая отсутствие других судимостей, состояние здоровья подсудимого и его пожилых родителей, а также то, что он имеет на иждивении маленького ребенка, суд приговорил Исмаилова к 2 годам 3 месяцам колонии.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что таксиста отправили в колонию за ограбление подобранного на Рубинштейна пассажира.