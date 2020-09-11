В Петербурге мужчину отправили в колонию за самоуправство над должником

В Петербурге мужчину отправили в колонию за самоуправство над должником
Невский районный суд вынес приговор. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Невский районный суд приговорил Нурлана Исмаилова к лишению свободы сроком на 2 года 3 месяца в колонии-поселении за совершение самоуправства.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Установлено, что Исмаилов, находясь в салоне авто потерпевшего «Hyundai Tucson», припаркованного на улице Народной, угрожал мужчине З. травматическим пистолетом. Отмечается, что у них были «взаимные долговые обязательства».

Затем Исмаилов дважды выстрелили в спину З. и один раз в его бедро, после чего угнал автомобиль, внутри которого находились пистолет и тумбочка из «Икеи» в багажнике. Ущерб был оценен в почти 260 тыс. рублей.

В суде Исмаилов признал себя виновным. Было установлено, что он совершил умышленное преступление средней тяжести, против порядка управления.

Учитывая отсутствие других судимостей, состояние здоровья подсудимого и его пожилых родителей, а также то, что он имеет на иждивении маленького ребенка, суд приговорил Исмаилова к 2 годам 3 месяцам колонии.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что таксиста отправили в колонию за ограбление подобранного на Рубинштейна пассажира.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб самоуправство суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге поймали преступников, напавших на автосервис
В Кремле оценили уровень распространения коронавируса в России
В Петербурге в 10 раз увеличат посещаемость Приморского парка Победы
Песков потребовал не указывать России действия по делу Навального
В Петербурге мужчину отправили в колонию за самоуправство над должником
Citroen сбил девушку на пешеходном переходе в Кировском районе
До конца года в Петербурге сдадут более 3 млн квадратных метров жилья
«Эвакуируют»: посетителей «Мега Парнас» выводят на улицу