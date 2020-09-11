Вчерашний шторм в Петербурге продолжает создавать проблемы на дорогах

В четверг, 10 сентября, по Петербургу прошелся ураган, во время которого штормовой ветер снес сотни деревьев и десятки светофоров. Последствия непогоды продолжают создавать аварийные ситуации и на следующий день.

Обо всем сообщают жители города в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Так, сегодня на Васильевском острове сегодня случилось ДТП с участием нескольких машин. Петербуржцы винят в этом неработающие светофоры.

«На перекрестке Наличной и Одоевского бардак. После бури половины светофоров нет, вторая половина не работает», — пишут очевидцы.

А на Петроградской стороне штормовой ветер повалил дерево, которое приземлилось прямо в заднее стекло автомобиля. Это произошло во дворе дома №10 по улице Бармалеева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами сильнейшего ветра, порывы которого достигали 24 м/с, стали 458 деревьев по всему Петербургу.